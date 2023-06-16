Появилось видео, на котором Конор уводит девушку в туалет. Бойца обвиняют в изнасиловании
В сети появилось видео, на котором Конор Макгрегор уводит пострадавшую девушку в туалет.
На кадрах видно, что экс-чемпион UFC берет девушку за руку и заходит в кабинку мужского туалета, после чего телохранители Макгрегора перекрывают вход в уборную.
Напомним, что боец обвиняется в изнасиловании. Инцидент произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».
Ранее адвокат Макгрегора Барбара Ллэйнс назвала обвинения «обыкновенным вымогательством».
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Женщина сама пошла с Конором в туалет, прекрасно зная, чем они там займутся. Только забыла Конору о деньгах сказать, ну или он не заплатил, может наличных не было с собой, кошеле оставил где-то, а переводом не захотел. Вот и все.
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