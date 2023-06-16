Появилось видео, на котором Конор уводит девушку в туалет. Бойца обвиняют в изнасиловании

Теги происшествия UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

В сети появилось видео, на котором Конор Макгрегор уводит пострадавшую девушку в туалет.

На кадрах видно, что экс-чемпион UFC берет девушку за руку и заходит в кабинку мужского туалета, после чего телохранители Макгрегора перекрывают вход в уборную.

Напомним, что боец обвиняется в изнасиловании. Инцидент произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Ранее адвокат Макгрегора Барбара Ллэйнс назвала обвинения «обыкновенным вымогательством».

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22 комментария

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Кирилл Конопельченко
Совсем уже больной. Элементарно надо иметь уважение к своей семье чтобы их не позорить. Куда еще больше опускать себя?
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Философ Востока
Увидел девушку в плохом самочувствии и решил помочь подержать волосы. Вот это джентльмен 👏
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Адам Нинуху
раскрутка боя с девушкой пошла
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Arcanar
А что, есть пруфы, что она проститутка? Или ты это заявил только потому, что похотливому британскому сантехнику теперь придётся за своё удовольствие дорого заплатить?
Если женщина за секс и секс услуги просит деньги, она - проститутка, это же очевидно.
Женщина сама пошла с Конором в туалет, прекрасно зная, чем они там займутся. Только забыла Конору о деньгах сказать, ну или он не заплатил, может наличных не было с собой, кошеле оставил где-то, а переводом не захотел. Вот и все.
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Ростов-на-Дону
Мог бы раскошелиться на дешёвую гостиницу себе позволить.
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sanek maloi
У Конора такими темпами скоро внебрачные дети начнут объявляться, сколько у него уже было этих обвинений. Мак же может себе позволить дорогой эскорт без последствий, похоже просто надоело, захотелось приключений. Конор МаК Емельяненко 3)))
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Sip1uga
А у жены его хоть какое-то чувство собственного достоинства имеется? Молчит как амёба, хотя может чикена без штанов оставить, учитывая брак и 3 детей + четвертый на подходе.
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Люблю Марго Робби
Явно не выдержал испытания деньгами и славой, совсем опустился
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Freddy Durst
Где видео то ??
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Timurbai
Ну как-то все равно не верится , что именно домогаться он там пытался. Правда не совсем понятно для чего он их туда отвёл. Может они его попросили его в туалет провести, так как очередь? 😀 Но каким надо быть идиотом, чтобы на глазах у толпы увести женщину для того, чтобы попытаться ее изнасиловать))
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sanek maloi
Ответ Sip1uga
А у жены его хоть какое-то чувство собственного достоинства имеется? Молчит как амёба, хотя может чикена без штанов оставить, учитывая брак и 3 детей + четвертый на подходе.
Они не женаты, как будто она не знает о его изменах, значит ее все устраивает, раз столько лет вместе, у Даны черного такие же отношения с женой.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Люблю Марго Робби
Явно не выдержал испытания деньгами и славой, совсем опустился
ну по отношению к Конору эта фраза вряд ли может быть актуальна сейчас.
он миллионер ещё с победы над Альдо, и мультмиллионер после боя с Флойдом. Спустя 7 лет всё ещё испытание?
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Oleg Where
Ответ Freddy Durst
Где видео то ??
Источник — TMZSports - по ссылке под новостью
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