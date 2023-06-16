Появилось видео, на котором Конор уводит девушку в туалет. Бойца обвиняют в изнасиловании

В сети появилось видео, на котором Конор Макгрегор уводит пострадавшую девушку в туалет.

На кадрах видно, что экс-чемпион берет девушку за руку и заходит в кабинку мужского туалета, после чего телохранители Макгрегора перекрывают вход в уборную.

Напомним, что боец обвиняется в изнасиловании. Инцидент произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Ранее адвокат Барбара Ллэйнс назвала обвинения «обыкновенным вымогательством».

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