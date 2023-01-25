Представитель Макгрегора отверг обвинения в нападении на женщину
Конор Макгрегор не считает себя виновным в нападении на женщину летом 2022 года, сообщил представитель бойца.
Напомним, что инцидент произошел на яхте Макгрегора на острове Ибица (Испания). При этом Конор не отрицает, что пострадавшая находилась на судне.
«Мистер Макгрегор решительно отрицает все обвинения, выдвинутые гостем его яхты», – сказал представитель Конора.
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