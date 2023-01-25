Представитель Макгрегора отверг обвинения в нападении на женщину

Теги происшествия UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор не считает себя виновным в нападении на женщину летом 2022 года, сообщил представитель бойца.

Напомним, что инцидент произошел на яхте Макгрегора на острове Ибица (Испания). При этом Конор не отрицает, что пострадавшая находилась на судне.

«Мистер Макгрегор решительно отрицает все обвинения, выдвинутые гостем его яхты», – сказал представитель Конора.

Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Вспоминается анекдот.

Судят боксера за избиение тещи. Судья спрашивает, как все произошло. Боксер рассказывает:
- Сидим мы за столом, обедаем, а теща все и говорит и говорит, и советует и советует, и тут гляжу - она открылась для апперкота...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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