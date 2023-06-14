Конор – об инциденте на матче «Майами Хит»: «Это было шоу, маскот в порядке»
Конор Макгрегор назвал постановочной драку с маскотом на матче «Майами Хит».
«Маскот в порядке. Мы разыграли сценку, все хорошо. Я провел с ним много времени после, мы все обсудили, все отлично. Это все было частью шоу!» – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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