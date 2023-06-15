В UFC отреагировали на обвинение Конора в изнасиловании: «Мы продолжим собирать дополнительные сведения»

В UFC отреагировали на обвинение Конора Макгрегора в изнасиловании.

«Организации известно о недавних обвинениях в адрес . Мы продолжим собирать дополнительные сведения об инциденте.

UFC не собирается комментировать ситуацию до тех пор, пока не закончится судебное разбирательство», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте промоушена.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Представители экс-чемпиона отвергают обвинения.

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