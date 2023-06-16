Адвокат Конора прокомментировала обвинение в изнасиловании: «Это вымогательство»

Адвокат Конора Макгрегора прокомментировала обвинение в изнасиловании.

«Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать, что все обвинения ложны.

После того, как мы не выполнили требование о выплате денег, на нас решили надавить с помощью СМИ.

Это обыкновенное вымогательство», – заявила Барбара Ллэйнс, адвокат .

Напомним, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

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