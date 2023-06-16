Адвокат Конора прокомментировала обвинение в изнасиловании: «Это вымогательство»
Адвокат Конора Макгрегора прокомментировала обвинение в изнасиловании.
«Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать, что все обвинения ложны.
После того, как мы не выполнили требование о выплате денег, на нас решили надавить с помощью СМИ.
Это обыкновенное вымогательство», – заявила Барбара Ллэйнс, адвокат Конора Макгрегора.
Напомним, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».
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как же уже эти ..... задолбали уже.
Вот Менди судили, его по многим эпизодам невиновным признали, где обвинения этим женщинам за ложное обвинения, клевету? почему с них не взыскали понесенный ущерб?! где все это?! Парню просто так карьеру и жизнь разрушили.
Там даже одна женщина была, которая обвиняла в изнасиловании, а на суде видео показали, где с ней сношается Менди и там же спрашивают, мол, сама согласилась, она отвечает, что да. А потом в суд пошла зато, денежку срубить захотела. Почему таких не судят самих?! почему не штрафуют?!
Надоели уже, нашли возможность заработка и везде лезут.