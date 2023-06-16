Адвокат Конора прокомментировала обвинение в изнасиловании: «Это вымогательство»

Теги происшествия MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Адвокат Конора Макгрегора прокомментировала обвинение в изнасиловании.

«Мистер Макгрегор выступает за проведение расследования. Он верит, что в его результате получится доказать, что все обвинения ложны.

После того, как мы не выполнили требование о выплате денег, на нас решили надавить с помощью СМИ.

Это обыкновенное вымогательство», – заявила Барбара Ллэйнс, адвокат Конора Макгрегора.

Напомним, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

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2 комментария

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DonaldBrashear 2.0
за вымогательство надо судить. надеюсь, что эту преступницу накажут, чтобы другим не повадно было.

как же уже эти ..... задолбали уже.
Вот Менди судили, его по многим эпизодам невиновным признали, где обвинения этим женщинам за ложное обвинения, клевету? почему с них не взыскали понесенный ущерб?! где все это?! Парню просто так карьеру и жизнь разрушили.
Там даже одна женщина была, которая обвиняла в изнасиловании, а на суде видео показали, где с ней сношается Менди и там же спрашивают, мол, сама согласилась, она отвечает, что да. А потом в суд пошла зато, денежку срубить захотела. Почему таких не судят самих?! почему не штрафуют?!
Надоели уже, нашли возможность заработка и везде лезут.
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