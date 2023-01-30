В Дублине сожгли автомобиль женщины, подавшей иск против Конора за нападение

Теги происшествия UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Полиция Дублина сообщила, что автомобиль 40-летний женщины, подавшей в суд над экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, был сожжен 19 января.

«Полиция расследует инцидент с поджогом автомобиля, который произошел примерно в 10 часов вечера в четверг, 19 января в Дримнаге, Дублин. Никто не пострадал.

На данном этапе расследования никаких арестов произведено не было. Расследование продолжается», – говорится в заявлении.

Женщина обвинила Конора в нападении летом 2022-го на яхте на острове Ибица (Испания). Ирландец отрицает, что пострадавшая находилась на судне.

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3 комментария

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Фикиск Фусов
Теперь ей нужно стараться ещё больше. Ещё больше изнасилований.
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Гусейн Магомедрасулов
Фанаты Конора тоже с катушек слетели 😁
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уличный иуда
Так это Конор на велике после поджога ехал домой, но карма сработала, и его сбила машина
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