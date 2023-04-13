Александр Поветкин: «Как для меня святая земля может быть в Иерусалиме? Я же русский»

Теги Александр Поветкин бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин рассказал, почему придерживается язычества.

– Твоя религия – это язычество. Ты все так же придерживаешься этого направления?

– Да. Придерживаюсь и буду придерживаться, потому что для меня родная земля, солнышко... Что мне еще надо? Как для меня святая земля может быть в Иерусалиме? Я же русский. Что я могу сказать? Вот и все. Уважаю все религии, и за кого-то плохо не буду говорить, потому что не могу сказать. Люди везде есть разные. Ни одна религия не должна плохого нести. Так что не буду ничего говорить. Это просто наше, это родное, вот и все. Наверное, поэтому я к этому близко.

– Сколько лет ты уже в язычестве?

– Язычество – христиане и назвали. А люди были православные. Знаешь – правь славили. У мамы в детстве спрашиваю: «Как меня [крестили] в детстве?» А она: «Да мы сами. Ни попа не было, никого. Крестили, да». Было время, когда в церковь заходили. Это [язычество] для меня ближе, да и все. Вот так я к этому пришел. Когда кто-то говорит: «Это же [христианство] русское и так далее», я говорю: «Подождите, ребята. Вам же нормально, вам по душе. Да будьте».

У меня много друзей, которые сильно верующие. У меня бабушка, она умерла в 97 лет, была верующей, я ее любил и уважал. Мы с ней разговариваем, и она говорит: «Саша, ты по-своему, я по-своему». Посмотри, сколько людей. Разве нет хороших среди мусульман? Есть. Среди буддистов тоже есть. У христиан, конечно, тоже есть хорошие люди. Среди язычников, как ты говоришь, тоже есть хорошие и достойные, – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Александр Поветкин: «Путин все правильно сделал. У нас же есть разведчики, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия. Для чего она тут?»

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9 комментариев

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Олег Акимов
Жесть он пробитый. Раньше думал что он относительно вменяемый, а тут совсем беда.
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Sgt. Elias Grodin
Этот выдающийся дoлбocлaв, наверняка не только лингвист, но и в славянских ведах шарит.
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Sobachkin
Нормально ему в башку накидали ударов... свистит
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Mr Azimof
Ответ Tsamourlidis_mufc
Задорнова с нами уже нет, но дело его живет. Правь славили. Берлин = берлога. Но если абстрагироваться от бреда, то все по факту — везде есть хорошие люди и плохие нелюди.
Про этрусков ещё забыл))
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evil
а ещё я в неё ем 👀
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Tsamourlidis_mufc
Задорнова с нами уже нет, но дело его живет. Правь славили. Берлин = берлога. Но если абстрагироваться от бреда, то все по факту — везде есть хорошие люди и плохие нелюди.
+7
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неВолкЛарсен
Просто напомню,что Поветкин набил себе татуировку «за Русь» рунами ,РУНАМИ КАРЛ!!!руническая отсутствует письменность у славян,ну это так ,чтобы знали ,что это за персонаж
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MaxBridge
«да что ты, черт побери, такое несешь?!?»
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Крыс Пол
Мы живем на отцовской земле, внуки Сварога - славные дети!
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