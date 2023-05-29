Хрюнов – о следующем сопернике Емельяненко: «С Кокляевым разговариваем. Это готовая бомба»
Владимир Хрюнов назвал имя следующего соперника Александра Емельяненко.
«Честно скажу, мечта Владимира Владимировича Тюлина [генеральный директор РЕН ТВ] – бой Емельяненко против Кокляева. Не позднее конца года.
С Кокляевым разговариваем. Он сейчас большим проектом занят, но я считаю, что это реально. Я думаю, что это готовая бомба», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Первый бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым прошел в ноябре-2019. Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.
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