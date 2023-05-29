Хрюнов – о следующем сопернике Емельяненко: «С Кокляевым разговариваем. Это готовая бомба»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Михаил Кокляев бокс Бой Емельяненко - Кокляев Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов назвал имя следующего соперника Александра Емельяненко.

«Честно скажу, мечта Владимира Владимировича Тюлина [генеральный директор РЕН ТВ] – бой Емельяненко против Кокляева. Не позднее конца года.

С Кокляевым разговариваем. Он сейчас большим проектом занят, но я считаю, что это реально. Я думаю, что это готовая бомба», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Первый бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым прошел в ноябре-2019. Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

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11 комментариев

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Денис Белозёров
бомба😂😂😂
+8
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Кирилл Павлюченко
Бомба с пропитым фитилем
+4
-1
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Zidane 21
Ответ psycho
феникс даже после месячного запоя, должен кокляева на атомы разложить
он от тычка ершова чуть не улетел в нирвану, если кокляев его коснётся боюсь что Сашу увезут прямиком в реанимацию
+4
-1
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Slevoi
Реальный шанс для Кокляева взять реванш и отправить Сашку либо к гнезду кукушки либо еще выше
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mancity111
Хахахаха
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Костя Кот
и в хвост и в гриву!
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Игорь Пичугин
Может уж пора самому Хрюну с Алкашом зарубиться и на покой.
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Фрэнк Канистра
так то в нынешней форме, когда саша вообще ударов не видит. если кокляев ему своей оплеухой-разлетайкой попадет - сашу поднимать будут долго.
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