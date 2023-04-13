Александр Поветкин: «Я против, когда говорят, что боксеры – дураки»

Теги Александр Поветкин бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин считает, что в боксе выступают умные спортсмены, а не дураки.

– Ты завершил карьеру в 2021 году. Доволен карьерой? Есть ли вещи, которых не добился, но хотел?

– Хотелось стать чемпионом мира среди профессионалов.

– Но ты регулярным чемпионом стал.

– Быть регулярным – это одно, а хотелось стать по нескольким версиям, настоящим. Но не удалось. А так – карьерой доволен. Я приобрел много друзей, опыта в боксе и в жизни. Повторю для тех людей, которые думают, что боксом занимаются одни дураки, хе-хе-хе... Ты сам знаешь, что это не так.

– Очень умные парни.

– Очень умные ребята есть – сообразительные, воспитанные и смелые. Вот парень, которого я знал, из боксеров наших в команде, – никогда не пройдет мимо, когда обижают девушку. Или когда слабого парня толпой обижают. Он никогда мимо не пройдет. Вот в чем беда. А вот показывали педофила какого-то. Когда он ребенка тащил, а тот плакал и упирался, никто не подошел. Почему никто не узнал, почему ребенок так кричит? Что происходит? Вот это безразличие – это печально.

– В боксе как раз воспитывают ребят, которые заступаются.

– Сто процентов. Поэтому я против, когда говорят, что боксеры – дураки. Далеко не дураки, а нормальные ребята. Это самое главное. Понимающий человек знает силу свою. Сильному человеку всегда легче быть добрее, – сказал экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин.

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7 комментариев

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Ват-сон
Ответ Агалар
Среди боксеров, как и в любой другой нации, есть дураки и умные.
боксеры - нация? записал в блокнотик))
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Харламов Никита
это пока законодательно не запрещено ;)
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Витольд Бубеный
Не так страшен дурак, как дурак с инициативой
0
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Алексей Дольский
А как тебя еще назвать?
+3
0
+3
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Агалар
Среди боксеров, как и в любой другой нации, есть дураки и умные.
+1
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Timurvdv
Мало быть против , нужно не быть дураком.
+8
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Sobachkin
Но я это подтверждаю своими словами и интервью... Добавил Поветкин. Саша даже смог разъяснить, почему боксёры не дураки, приведя примеры уличных пацанов и разборок, а не там каких-то научных работ
+1
-2
-1
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