Александр Поветкин: «Я против, когда говорят, что боксеры – дураки»

Александр Поветкин считает, что в боксе выступают умные спортсмены, а не дураки.

– Ты завершил карьеру в 2021 году. Доволен карьерой? Есть ли вещи, которых не добился, но хотел?

– Хотелось стать чемпионом мира среди профессионалов.

– Но ты регулярным чемпионом стал.

– Быть регулярным – это одно, а хотелось стать по нескольким версиям, настоящим. Но не удалось. А так – карьерой доволен. Я приобрел много друзей, опыта в боксе и в жизни. Повторю для тех людей, которые думают, что боксом занимаются одни дураки, хе-хе-хе... Ты сам знаешь, что это не так.

– Очень умные парни.

– Очень умные ребята есть – сообразительные, воспитанные и смелые. Вот парень, которого я знал, из боксеров наших в команде, – никогда не пройдет мимо, когда обижают девушку. Или когда слабого парня толпой обижают. Он никогда мимо не пройдет. Вот в чем беда. А вот показывали педофила какого-то. Когда он ребенка тащил, а тот плакал и упирался, никто не подошел. Почему никто не узнал, почему ребенок так кричит? Что происходит? Вот это безразличие – это печально.

– В боксе как раз воспитывают ребят, которые заступаются.

– Сто процентов. Поэтому я против, когда говорят, что боксеры – дураки. Далеко не дураки, а нормальные ребята. Это самое главное. Понимающий человек знает силу свою. Сильному человеку всегда легче быть добрее, – сказал экс-чемпион мира в тяжелом весе .

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