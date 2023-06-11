Али Абдель-Азиз – о Дариуше: «Настоящий самурай. Жить с мечом, умереть от меча»
Али Абдель-Азиз поддержал Бенеила Дариуша.
«Бенеил Дариуш – настоящий самурай. Жить с мечом, умереть от меча. Ничего не меняется», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.
На турнире UFC 289 Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре техническим нокаутом в первом раунде.
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