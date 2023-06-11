Али Абдель-Азиз – о Дариуше: «Настоящий самурай. Жить с мечом, умереть от меча»

Теги UFC MMA Али Абдель-Азиз Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз поддержал Бенеила Дариуша.

«Бенеил Дариуш – настоящий самурай. Жить с мечом, умереть от меча. Ничего не меняется», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.

На турнире UFC 289 Дариуш проиграл Чарльзу Оливейре техническим нокаутом в первом раунде.

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9 комментариев

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sanek maloi
Дельфин в печали, не сможет теперь устроить бой за пояс между двумя своими клиентами в Абу Даби)))
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Buttowski
Ответ Kanan Jarrus
скучно, конечно. придется махачеву опять буднично унижать посредственного бразильца, хотелось бы все-таки челлендж посерьезней. надеюсь, дельфин сможет организовать бой с эдвардсом. хабиб, если что, надавит на дану.
Лучше реванш с Волком. Пусть полулегковес опять настучит по башке Махачу.
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Buttowski
Ответ Kanan Jarrus
а ты смешной)
Скажешь , что это не так? Что Ислам не выживал в последних раундах? Будь еще 2 минуты у Волка он был бы 2х кратным чемпионом.
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Семейная Пара-Азияевропа
о чем он? какой самурай?
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Шерзод Зиёев
Лучший мешок для легковесов
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Kanan Jarrus
Ответ Buttowski
Скажешь , что это не так? Что Ислам не выживал в последних раундах? Будь еще 2 минуты у Волка он был бы 2х кратным чемпионом.
ахаха, еще бы 30 минут, и волк наверняка бы победил
в реванше волк будет удосрочен. готовь новую надежду
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