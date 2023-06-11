Алджамейн Стерлинг: «Дариуш уже давно должен был получить титульный шанс»

Алджамейн Стерлинг поддержал Бенеила Дариуша после поражения Чарльзу Оливейре.

«Очень расстроен из-за поражения Дариуша. Он давно должен был получить титульный шанс.

Но поздравляю Оливейру с ОГРОМНЫМ достижением. Он настоящий финишер», – написал чемпион UFC Алджамейн Стерлинг в соцсетях.

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