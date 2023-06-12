Тренер Махачева – о следующем сопернике Ислама: «Я хотел, чтобы победил Дариуш, но Чарльз заслужил быть первым претендентом»

Хавьер Мендес заявил, что Чарльз Оливейра заслужил реванш против Ислама Махачева.

«Не знал, кто победит, но я скрещивал пальцы, чтобы это был . Я точно не думал, что Чарльз победит настолько убедительно.

Думаю, что такая победа сделает его участником переговоров о титульном поединке. Мне не следовало недооценивать Чарльза, учитывая, какой он великий чемпион.

По моему мнению, Чарльз заслужил право быть первым в очереди на титульник. Считаю ли я, что сделал достаточно? Да, считаю», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

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