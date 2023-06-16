Штырков – о бое Немкова и Ромеро: «У Йоэля порох еще есть. Правда, возраст дает о себе знать»

Теги MMA Bellator Йоэль Ромеро Иван Штырков Вадим Немков Немков - Ромеро Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков дал прогноз на бой Вадима Немкова и Йоэля Ромеро.

«Если Вадим не проморгает взрывные атаки Ромеро в первом раунде, то все будет хорошо. У Йоэля порох еще есть. Правда, возраст дает о себе знать, кондиции уже не те.

Думаю, что у Вадима не должно возникнуть проблем с Йоэлем. Не думаю, что это будет в первом раунде. Скорее всего, это вторая пятиминутка. Спешить нет смысла, пристреляться нужно в первом раунде.

Ромеро очень специфичная личность. В хорошем смысле. Большой спортсмен, от него можно ожидать сюрпризов. Но уровень Вадима должен сказаться, и он победит», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Поединок между Немковым и Ромеро пройдет в ночь на 17 июня на турнире Bellator 297.

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1 комментарий

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Крыс Пол
Штырков фактурно схож с Ромеро, но немного уступает в умениях. Жаль, не дали Ивану боев в UFC.
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