Кокляев – о реванше с Емельяненко: «Скажу честно, у меня сейчас очень много работы и проектов. Нет свободного времени»

Михаил Кокляев заявил, что не готов драться с Александром Емельяненко из-за новой работы.

«Я не смотрел бой Емельяненко, поэтому не знаю, что там было. Выиграл Саша бой и выиграл – молодец. А, что там уже дальше произошло, не так важно.

Хочу ли взять реванш? Скажу честно, у меня сейчас очень много работы и проектов. Нет свободного времени. На тот момент, когда мы дрались с Сашей, я был безработный, поэтому мы и устроили бой. Сейчас у меня есть работа», – заявил 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Напомним, что в ноябре 2019 года Кокляев проиграл в боксерском поединке Емельяненко.

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