Фрэнсис Нганну попросил болельщиков выбрать ему соперника: «Кто следующий?»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну опубликовал фото в соцсетях, попросив выбрать из Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри следующего соперника.
«Кто следующий? Выбираю», – написал камерунец.
Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»
какой же забавный этот тип
конору не стесняются накидывать вызовы даже спустя 5 лет, даже бой с Мейвезером более реален, чем бой этого павлина, который за 2 нормальных боя и удара возомнил из себя пупа земли.
*притча про то, что можно вывезти из деревни,..."