Фрэнсис Нганну попросил болельщиков выбрать ему соперника: «Кто следующий?»

Теги UFC MMA Деонтей Уайлдер тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну опубликовал фото в соцсетях, попросив выбрать из Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри следующего соперника.

«Кто следующий? Выбираю», – написал камерунец.

Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»

 

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9 комментариев

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Арни Терминатор
Давай уже бой с дагестанским тяжем Асбаровым.
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AshAsh
это серьезно , что ли - он вышел из UFC не имея гарантий на бой с Фьюри ?
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Azret09
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
ахаха какой же забавный этот тип конору не стесняются накидывать вызовы даже спустя 5 лет, даже бой с Мейвезером более реален, чем бой этого павлина, который за 2 нормальных боя и удара возомнил из себя пупа земли. *притча про то, что можно вывезти из деревни,..."
"Два нормальных боя, и удара", вы про кого?
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Azret09
Ответ gosha7202@mail.ru
Фрэнсису очень повезет, если хотя бы один из этой троицы согласится с ним побоксировать
Согласятся если публике будет интересен=отличные гонорары, такой бои.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
ахаха
какой же забавный этот тип

конору не стесняются накидывать вызовы даже спустя 5 лет, даже бой с Мейвезером более реален, чем бой этого павлина, который за 2 нормальных боя и удара возомнил из себя пупа земли.

*притча про то, что можно вывезти из деревни,..."
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dreamstep
По итогу эти ребята пошлют его подальше, и придется с Джейком Полом драться )
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Мага осторожный
Ответ gosha7202@mail.ru
Фрэнсису очень повезет, если хотя бы один из этой троицы согласится с ним побоксировать
ну набить ему бубен за хороший чек ничем не рискуя я думаю любой из них согласиться
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gosha7202@mail.ru
Фрэнсису очень повезет, если хотя бы один из этой троицы согласится с ним побоксировать
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Гусейн Магомедрасулов
Написал словно он уже побеждал боксёров и у него есть право выбора
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