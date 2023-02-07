Фрэнсис Нганну попросил болельщиков выбрать ему соперника: «Кто следующий?»

Бывший чемпион в тяжелом весе опубликовал фото в соцсетях, попросив выбрать из , и следующего соперника.

«Кто следующий? Выбираю», – написал камерунец.

Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»