Дана Уайт – о возвращении пояса BMF: «Все хотят завоевать этот титул. Это весело и необычно»

Дана Уайт объяснил, почему Порье и Гейджи подерутся за титул BMF.

«Нам кажется, что это очень крутой поединок. Масвидаль завершил карьеру, поэтому мы решили вернуть титул BMF.

Вы даже не представляете, сколько бойцов мечтают подраться за этот пояс.

Все хотят завоевать его. Это весело и необычно, так что мы сделаем это снова», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Бой между и пройдет в главном событии UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Победитель поединка получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка»), которым до недавнего времени владел .

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