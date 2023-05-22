Дана Уайт – о возвращении пояса BMF: «Все хотят завоевать этот титул. Это весело и необычно»

Теги UFC Дана Уайт MMA Дастин Порье Джастин Гейджи Порье - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт объяснил, почему Порье и Гейджи подерутся за титул BMF.

«Нам кажется, что это очень крутой поединок. Масвидаль завершил карьеру, поэтому мы решили вернуть титул BMF.

Вы даже не представляете, сколько бойцов мечтают подраться за этот пояс.

Все хотят завоевать его. Это весело и необычно, так что мы сделаем это снова», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Бой между Дастином Порье и Джастином Гейджи пройдет в главном событии UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. 

Победитель поединка получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка»), которым до недавнего времени владел Хорхе Масвидаль.

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11 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Разыграть этот пояс между Хорхе и Диазом было норм, учитывая как они ведут себя и вне октагона.
Но Гейджи и Порье он совсем не подойдёт
+13
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Ват-сон
чет у меня лично образ ни одного из них не ассоциируется с MFакеризмом ))
+10
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+10
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mario-romario
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну вообще-то самый опасный в ЮФС это Сергей Павлович (фамилию не знаю), вырубает всех
Да думаю норм было бы его против гейжи выпустить 👍
+9
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+8
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berzerker
Для этого пояса лучше всего подходит Чендлер. А эти двое крутые бойцы, но слишком уравновешенные, чтобы быть самыми опасными ублюдками.
+1
0
+1
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Azamat Abdukadyroff
Ну вообще-то самый опасный в ЮФС это Сергей Павлович (фамилию не знаю), вырубает всех
+5
-5
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Но почему за него дерутся Порье и Гэтжи? Им двоим вообще не подходит это определение. Логичнее было бы устроить бой Ковингтона против Чимаева за этот пояс. Братья Диасы и Конор тоже логичные кандидаты.
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OKUZ
Конор и Колби вот между ними можно было бы разыграть этот пояс,но учитывая нынешнее состояние Макгрегора это будет полный провал
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SGambler
Вообще полный бред, я считаю, какие то левые пояса кроме чемпионского. Давайте теперь в каждом весе введут дополнительные 5 поясов. Например: BMF(ну это понятно), NMF(Nicest MF, типа хороший парень, видел у Томпсона), WMF(Weakest MF, самый слабый мазафакер), DMF(Dumbest MF, самый тупой), UMF(Ugliest MF, самый уродливый мазафакер).
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Lynx.DP
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну вообще-то самый опасный в ЮФС это Сергей Павлович (фамилию не знаю), вырубает всех
Если это не сарказм был, то Павлович это и есть фамилия.)
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну вообще-то самый опасный в ЮФС это Сергей Павлович (фамилию не знаю), вырубает всех
у него два отчества)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ berzerker
Для этого пояса лучше всего подходит Чендлер. А эти двое крутые бойцы, но слишком уравновешенные, чтобы быть самыми опасными ублюдками.
Чендлер каким боком? Он вообще максимально адекватный боец.
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