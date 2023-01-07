Тренер Шары Буллета: «У него выбор стоял: Владимир Минеев или UFC»

Абдуллах Амиров, тренер по ударной технике, рассказал, как убедил бойца перейти в UFC, отказавшись от боя с Владимиром Минеевым.

«Мы недавно сидели с ним, когда последний раз обговаривали, у него выбор стоял: или UFC. Я свое мнение сказал, что для меня...

Зачем Минеев нужен? Чтобы заработать деньги. По сути так ведь? Чтобы заработать большие деньги. Я ему говорю: «У тебя сейчас есть UFC, контракт тебе светит. Там и заработаешь, и история будет».

Ну какая история с Минеевым?! История в UFC – это же совсем другой уровень. Разве нет? Вот так я ему высказал свое мнение, и я уверен, что он правильный выбор сделал», – сказал Амиров.

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