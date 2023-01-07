Тренер Шары Буллета: «У него выбор стоял: Владимир Минеев или UFC»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Владимир Минеев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Абдуллах Амиров, тренер Шарабутдина Магомедова по ударной технике, рассказал, как убедил бойца перейти в UFC, отказавшись от боя с Владимиром Минеевым.

«Мы недавно сидели с ним, когда последний раз обговаривали, у него выбор стоял: Владимир Минеев или UFC. Я свое мнение сказал, что для меня...

Зачем Минеев нужен? Чтобы заработать деньги. По сути так ведь? Чтобы заработать большие деньги. Я ему говорю: «У тебя сейчас есть UFC, контракт тебе светит. Там и заработаешь, и история будет».

Ну какая история с Минеевым?! История в UFC – это же совсем другой уровень. Разве нет? Вот так я ему высказал свое мнение, и я уверен, что он правильный выбор сделал», – сказал Амиров.

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5 комментариев

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hsmshhzfn5
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Ну тогда это совсем не выбор!
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Костя Кот
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Класс. От Минеева и до АЕ недалеко
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Алексей Чернов
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Он ещё не нюхал юфс, а уже про историю какую-то говорит..
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Анастасия Плинтусова
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Круто. Будем болеть за него. Хороший парень
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Jenqa123
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Тренер Минеева: "У него выбор стоял: Шара-Буллет или SVO"
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