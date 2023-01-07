Тренер Шары Буллета: «У него выбор стоял: Владимир Минеев или UFC»
Абдуллах Амиров, тренер Шарабутдина Магомедова по ударной технике, рассказал, как убедил бойца перейти в UFC, отказавшись от боя с Владимиром Минеевым.
«Мы недавно сидели с ним, когда последний раз обговаривали, у него выбор стоял: Владимир Минеев или UFC. Я свое мнение сказал, что для меня...
Зачем Минеев нужен? Чтобы заработать деньги. По сути так ведь? Чтобы заработать большие деньги. Я ему говорю: «У тебя сейчас есть UFC, контракт тебе светит. Там и заработаешь, и история будет».
Ну какая история с Минеевым?! История в UFC – это же совсем другой уровень. Разве нет? Вот так я ему высказал свое мнение, и я уверен, что он правильный выбор сделал», – сказал Амиров.
Тренер Минеева не видит Шару Буллета в среднем весе UFC: «Его категория – 77 кг, в США нельзя принимать разные препараты»
Гаджиев – о переходе Шары Буллета в UFC: «Я хотел, но не верил в это, потому что у него есть дефект»
5 комментариев