Владимир Минеев про бой с Адесаньей: «Никогда не говори «никогда»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей.

«В последнем поединке он не так ярко победил Роберта Уиттакера, как в первом поединке, но я считаю, что победил.

Что касается боя с ним, никогда не говори «никогда». Если завтра позвонит Дэйна Уайт и скажет: «Я хочу, чтобы Минеев подрался с Исраэлем Адесаньей», то конечно [я соглашусь].

Но если я должен еще пять лет где-то в андеркарде драться, это история такая себе. Опять же я не говорю, что это невозможно. Подождем, увидим — у нас тоже есть свои планы», – сказал Минеев.