Владимир Минеев: «Мои друзья-дагестанцы говорят, что у Махачева больше шансов на победу, чем у Оливейры»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Владимир Минеев Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Посмотрю бой Махачева и Оливейры. Мои друзья-дагестанцы говорят, что у Ислама больше шансов [на победу].

Я бы как раскидал тут шансы? Не могу ответить на этот вопрос. Знаю, что у Ислама хороший, сильный грэпплинг, контроль. Оливейра чемпионом не просто так стал. Наверное, все-таки 50 на 50.

Пересекался с Махачевым [в Дагестане] примерно года полтора назад. Сказали друг другу салам-калам. У нас же залы рядом расположены. Наши двери расположены в тридцати метрах друг от друга», – сказал Минеев.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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