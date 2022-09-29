Хадис Ибрагимов про повестку Минеева: «Возможно, сыграло роль то, что он потерял брата на спецоперации»

Бывший боец UFC Хадис Ибрагимов отреагировал на получение повестки в военкомат.

«Все обращают на это внимание, но посмотрите, в стране немало таких людей, которые добровольно уходят в армию. Все нормально. Кому-то приходит повестка, а кому-то – нет.

Возможно, сыграло роль то, что он потерял брата на спецоперации», – сказал Ибрагимов.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки

Исмаилов – о призыве Минеева: «Это его проблема. Думаю, у каждого есть выбор: и у меня, и у Владимира»