Генри Сехудо: «Мне нужна голова Двалишвили на блюде»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо бросил вызов Мерабу Двалишвили.

«Все только начинается! Дана Уайт, мне нужна голова Мераба на блюде!» – написал Генри Сехудо в социальных сетях.

На турнире UFC 288 Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. Двалишвили идет на серии из девяти побед в UFC.

«Давай, мой друг!» Сехудо обратился к Двалившили на русском языке

О-о-очень спорная защита от Стерлинга: Сехудо сдержал чемпиона, но может окончательно уйти из UFC

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13 комментариев

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varlan
Все таки решил продолжить бои, хорошо что на одного яркого бойца больше
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Предприниматель Исаев
ну тут я однозначно за генри. думаю генри пройдёт этого
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Игорь Пичугин
Генри только эту голову надо будет приправить Уцко-Сунели.
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Igor Molchanov
Ответ MAKS$$
Ян один из лучших бойцов, не в форме может и проиграл Двалишвили но, Двалишвили победил всех на своем пути, и давно должен был быть чемпионом вот толко он очень уважает друга и не хочет с ним драться
Ян и сейчас в форме, вопрос в его функциональной подготовке и команде. После первого боя с алджо чел уехал в тай и вообще потерялся, плана на бой нет, вместо тренера в углу пиар менеджер. Собственно, физиев и ган занимались в том же зале, результат налицо)
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MAKS$$
Алджо не избил его как надо было значит это сделает Мераб ☺️🤣🤣🤣
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Халид Бин Валид
Все таки главная цель Стерлинг: пройдет парочку топовых и добьется реванша.
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MAKS$$
Ответ Igor Molchanov
Ян и сейчас в форме, вопрос в его функциональной подготовке и команде. После первого боя с алджо чел уехал в тай и вообще потерялся, плана на бой нет, вместо тренера в углу пиар менеджер. Собственно, физиев и ган занимались в том же зале, результат налицо)
Я не знаю так он после того значит начал там тренировки, а я думал что всегда там готовился, обидно, он мог стать просто лучшим не толко в своём весе .. обидно, он раньше был просто супер опасным бойцом, просто не уязвимым, а сейчас.. он и сейчас один из лучших но не так опасен уже, видно что в Таиланде тренировки и то что ты рассказал ( про тренера, менеджера) не пошли на ползу ему
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