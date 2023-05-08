Генри Сехудо: «Мне нужна голова Двалишвили на блюде»

Генри Сехудо бросил вызов Мерабу Двалишвили.

«Все только начинается! Дана Уайт, мне нужна голова на блюде!» – написал в социальных сетях.

На турнире UFC 288 Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. Двалишвили идет на серии из девяти побед в .

«Давай, мой друг!» Сехудо обратился к Двалившили на русском языке

О-о-очень спорная защита от Стерлинга: Сехудо сдержал чемпиона, но может окончательно уйти из UFC