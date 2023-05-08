Генри Сехудо: «Мне нужна голова Двалишвили на блюде»
Генри Сехудо бросил вызов Мерабу Двалишвили.
«Все только начинается! Дана Уайт, мне нужна голова Мераба на блюде!» – написал Генри Сехудо в социальных сетях.
На турнире UFC 288 Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. Двалишвили идет на серии из девяти побед в UFC.
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