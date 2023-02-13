Конор – о землетрясении в Турции и Сирии: «Да благословит бог всех, кто находится там»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на землетрясения в Турции и Сирии, которые унесли жизни более 30 тысяч человек.
«Да благословит бог всех, кто сейчас находится в Турции и Сирии! Мать-природа, пожалуйста, будь снисходительней к нам. Боже, пожалуйста, спаси наши души», – написал Макгрегор в соцсетях.
Конор – о бое Махачева и Волкановски: «Это был отличный поединок, ребята! Без проигравших, только победители»
PS про мать природу и бога в одном сообщении - это отдельный ржач