Конор – о землетрясении в Турции и Сирии: «Да благословит бог всех, кто находится там»

Теги происшествия UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на землетрясения в Турции и Сирии, которые унесли жизни более 30 тысяч человек.

«Да благословит бог всех, кто сейчас находится в Турции и Сирии! Мать-природа, пожалуйста, будь снисходительней к нам. Боже, пожалуйста, спаси наши души», – написал Макгрегор в соцсетях.

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3 комментария

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Timurvdv
Ответ los merengues
Неплохая логика, зачем богу помогать тем, кто сейчас в Турции и Сирии, если землетрясение - это его рук дело. И почему нужно благословлять тех, кто сейчас там? Думаю, те, кто были там в момент землетрясения больше нуждаются в благославении, что бы это не значило. PS про мать природу и бога в одном сообщении - это отдельный ржач
Не нужно искать логику в словах поддержки. Конор просто поддержал людей, которые находятся в ужасном положении , возможно поддержал не только словом. Достойно!
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
los merengues
Неплохая логика, зачем богу помогать тем, кто сейчас в Турции и Сирии, если землетрясение - это его рук дело. И почему нужно благословлять тех, кто сейчас там? Думаю, те, кто были там в момент землетрясения больше нуждаются в благославении, что бы это не значило.

PS про мать природу и бога в одном сообщении - это отдельный ржач
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Висита Эльмурзаев
Мать природа это ещё один персонаж в троице? Отец, сын, святой дух, мать бога Мария, а теперь ещё и мать природа, итого: 5 божков. веруны не перестают удивлять..
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