Комментатор UFC объяснил, почему не включил Конора в перечень величайших легковесов

Теги UFC Би Джей Пенн легкий вес (MMA) Фрэнки Эдгар Рафаэль Дос Аньос Бенсон Хендерсон Хабиб Нурмагомедов Энтони Петтис Конор Макгрегор Тони Фергюсон Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Джо Аник объяснил, почему не считает Конора Макгрегора величайшим легковесом.

«На вопрос о величайшем легковесе UFC: было всего четыре места. Голоса получили Энтони Петтис, Бенсон Хендерсон, Рафаэль Дос Аньос, Фрэнки Эдгар, Тони Фергюсон и, конечно же, Конор Макгрегор.

У него всего одна победа в UFC в весе до 70 кг, но она была столь же значительной, как и все остальные», – написал комментатор UFC Джон Аник, предложивший подписчикам выбрать между Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым, Би Джей Пенном и Чарльзом Оливейрой.

Тренер Махачева – о реванше с Оливейрой: «Мы все прогрессируем со временем, в клетку выйдут два других человека»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Т Исмаил.
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Конор эту помойку почти на уровень бокса поставил в лице фанатов и рекламных агенств. Распиарил юфс так как никто иной в мире. А тут комментатор просто обиженка
речь про бои ,а не медийность,как продвигали его мы помним.до Конора были те кто популизировал юфс..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
Конор эту помойку почти на уровень бокса поставил в лице фанатов и рекламных агенств. Распиарил юфс так как никто иной в мире. А тут комментатор просто обиженка
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий