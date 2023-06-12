Комментатор UFC объяснил, почему не включил Конора в перечень величайших легковесов
Джо Аник объяснил, почему не считает Конора Макгрегора величайшим легковесом.
«На вопрос о величайшем легковесе UFC: было всего четыре места. Голоса получили Энтони Петтис, Бенсон Хендерсон, Рафаэль Дос Аньос, Фрэнки Эдгар, Тони Фергюсон и, конечно же, Конор Макгрегор.
У него всего одна победа в UFC в весе до 70 кг, но она была столь же значительной, как и все остальные», – написал комментатор UFC Джон Аник, предложивший подписчикам выбрать между Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым, Би Джей Пенном и Чарльзом Оливейрой.
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