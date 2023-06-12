Комментатор UFC объяснил, почему не включил Конора в перечень величайших легковесов

Джо Аник объяснил, почему не считает Конора Макгрегора величайшим легковесом.

«На вопрос о величайшем легковесе UFC: было всего четыре места. Голоса получили , , , , и, конечно же, Конор Макгрегор.

У него всего одна победа в UFC в весе до 70 кг, но она была столь же значительной, как и все остальные», – написал комментатор UFC Джон Аник, предложивший подписчикам выбрать между Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым, Би Джей Пенном и Чарльзом Оливейрой.

Тренер Махачева – о реванше с Оливейрой: «Мы все прогрессируем со временем, в клетку выйдут два других человека»