Завуров – о весе Хабиба: «Он тренируется каждый день, но у него 96 кг»

Теги Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Шамиль Завуров рассказал о весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб каждый день тренируется. А если он перестанет тренироваться, я думаю, что ему ничего не поможет, он начнет набирать.

Поэтому сложно: генетика, у них все дяди такие крупные, ему будет тяжело, с возрастом будет набираться.

Последний раз мы говорили, у него было 96 кг. 96 кг у него уже год, один килограмм вверх-вниз, вот так. Но это так, нормально для него.

Когда Хабиб даже занимался, у него 88 кг был вес, он нормально килограммов 17-18 гонял. Рабочий был 85 кг», – сказал Шамиль Завуров.

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10 комментариев

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sanek maloi
Легковес #####, помирал на весогонках, лишь бы резьбу с нолика не сорвали)))
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BAI
Где все бородачи которые говорили что он природный легковес? Если даже братишки из джакузи говорят что в его роду все были жирные. Его нолик, максимально позорно выглядит на фоне го природных данных. Полутяж умирал чтбы поместиться в легкий вес, шок. Ушёл потому что мама запретила - (чуть не здох на весогонке)
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-1
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BAI
Ответ Maga Maga
в начале карьеры в юфс легковесом был, не мудрено будет бегать по весовым категориям не взяв пояс в одном весе
Ты знаешь как работает генетика? что значит был легковесом в начале карьеры? Ты наверное имеешь ввиду, что в начале карьеры, когда он был молодой то его организм мог выдерживать безумную весогонку. А теперь, к 30 годам он может сдохнуть от неё. Или как ты можешь объяснить его 96кг, будучи тренированным спортсменом который каждый день в зале?
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Dart_Yoda
Вспомнился Адесанья, который пришел на весы с пиццей и показал 91кг, т.е. даже не гонял для полутяжей, а выступает в среднем весе. Вот это чемпион.
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topsatan
Ахаха, можно 24 часа в сутки пахать, но если ты будешь жрать как не в себя ты так и будешь толстеть
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Джавез Тилл
Конор не гонял вес , в легком он весил 70 кг, в полулегком 66 кг стабильно 😁😁😁
https://clck.ru/34hbjJ
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Джавез Тилл
Ответ BAI
Где все бородачи которые говорили что он природный легковес? Если даже братишки из джакузи говорят что в его роду все были жирные. Его нолик, максимально позорно выглядит на фоне го природных данных. Полутяж умирал чтбы поместиться в легкий вес, шок. Ушёл потому что мама запретила - (чуть не здох на весогонке)
Никогда такие знатоки как я из сторонник Хабиба не говорили что он природный легковес... Ты сейчас пивную мантру разводишь дабы плюсиков собрать так как любой придуманный довод против Хабиба здесь в плюсе.
А говорили вот что почему к другим бойцам (всем) которые гоняют вес нет такого спроса?? Почему к одному Хабибу претензии, потому что:
A) Вы подпивасы и понятна причина 😁
Б) Только один Хабиб(Махачев тоже с недавних пор) гонял вес из всего ростера ЮФС за всю историю?!?!?
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Maga Maga
Ответ BAI
Ты знаешь как работает генетика? что значит был легковесом в начале карьеры? Ты наверное имеешь ввиду, что в начале карьеры, когда он был молодой то его организм мог выдерживать безумную весогонку. А теперь, к 30 годам он может сдохнуть от неё. Или как ты можешь объяснить его 96кг, будучи тренированным спортсменом который каждый день в зале?
нет, в начале карьеры он выглядел на 70кг, потом набирать начал по ходу карьеры, в фото видно разница
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