Шамиль Завуров рассказал о весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб каждый день тренируется. А если он перестанет тренироваться, я думаю, что ему ничего не поможет, он начнет набирать.

Поэтому сложно: генетика, у них все дяди такие крупные, ему будет тяжело, с возрастом будет набираться.

Последний раз мы говорили, у него было 96 кг. 96 кг у него уже год, один килограмм вверх-вниз, вот так. Но это так, нормально для него.

Когда Хабиб даже занимался, у него 88 кг был вес, он нормально килограммов 17-18 гонял. Рабочий был 85 кг», – сказал .

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