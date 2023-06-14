Завуров – о весе Хабиба: «Он тренируется каждый день, но у него 96 кг»
Шамиль Завуров рассказал о весе Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб каждый день тренируется. А если он перестанет тренироваться, я думаю, что ему ничего не поможет, он начнет набирать.
Поэтому сложно: генетика, у них все дяди такие крупные, ему будет тяжело, с возрастом будет набираться.
Последний раз мы говорили, у него было 96 кг. 96 кг у него уже год, один килограмм вверх-вниз, вот так. Но это так, нормально для него.
Когда Хабиб даже занимался, у него 88 кг был вес, он нормально килограммов 17-18 гонял. Рабочий был 85 кг», – сказал Шамиль Завуров.
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А говорили вот что почему к другим бойцам (всем) которые гоняют вес нет такого спроса?? Почему к одному Хабибу претензии, потому что:
A) Вы подпивасы и понятна причина 😁
Б) Только один Хабиб(Махачев тоже с недавних пор) гонял вес из всего ростера ЮФС за всю историю?!?!?