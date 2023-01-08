Завуров – об уходе Хабиба из ММА: «Сразу раздули: «Все, ушел». Куда он уйдет? У него своя школа. Вот так уйти – просто невозможно»

Теги MMA Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал информацию об уходе Хабиба Нурмагомедова из MMA.

По словам Завурова, Хабиб продолжит финансировать школу имени отца Абдулманапа Нурмагомедова и не продаст промоушен Eagle FC.

«Как всегда СМИ все раздувают. Я сам же читаю каждый день, друзья звонят, спрашивают: «Хабиб что, полностью завязал с индустрией? Как там Eagle FC?» Знаешь, столько вопросов. Я понимал, что рано или поздно к этому придет.

Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. У нас же команда большая: то Ислам готовится, то Усман, то Умар, то Тагир, то Зуба. У ребят постоянные тренировки.

И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. Остальное время у него были разъезды, поездки, соревнования, подготовка. У каждого первый этап подготовки, второй этап, сборы. Они же не один-два дня. Месяц, две недели, три недели с ними ездит. И он подумал, сел, и, чтобы ребята не обижались…

Ну, ребята, все уже состоявшиеся спортсмены, добились больших результатов. Главное, ребята чтобы не обижались. С одним поедет, со вторым не поедет. Он говорит: «Я не смогу с вами ездить, как раньше это делал. Сборы, подготовка…» Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять время семье. Поэтому ничего такого не было», – сказал Завуров.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

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2 комментария

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Fan of Sport
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BAI
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Всполошились бородачи... можно подумать кто-то важный карьеру зпвершил. Хопиб такой же нарцисс, как и его идол рональда. Тоже внимания захотел к себе. Пару месяцев помолчит, пооом опять вернется в зал нюхать влажные трусики мужичков
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