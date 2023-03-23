Хабиб не планирует продавать промоушен Eagle FC. Проведение турниров поставлено на паузу

Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о перспективах промоушена.

«Нужен серьезный партнер с серьезными деньгами. Лига не закрыта, будем думать, что делать.

Если бы была закрыта, мы бы объявили, зачем кого-то держать? Мы не продаем [лигу]. Мы не выставлены на продажу. Пока на плаву», – сказал Завуров.

Он добавил, что промоушен взял паузу в проведении турниров:

«У нас пауза. Хабиб [Нурмагомедов] решил отдохнуть от всего этого. Конечно, без Хабиба сложно что-то проводить и делать, он шел вперед как локомотив. Мы соберемся, может быть, посмотрим, как делать это все без Хабиба».

владеет промоушеном с 2020 года. Последний турнир Eagle FC проходил в декабре-2022 в Казахстане.

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