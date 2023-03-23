Хабиб не планирует продавать промоушен Eagle FC. Проведение турниров поставлено на паузу

Теги MMA Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о перспективах промоушена.

«Нужен серьезный партнер с серьезными деньгами. Лига не закрыта, будем думать, что делать.

Если бы была закрыта, мы бы объявили, зачем кого-то держать? Мы не продаем [лигу]. Мы не выставлены на продажу. Пока на плаву», – сказал Завуров.

Он добавил, что промоушен взял паузу в проведении турниров:

«У нас пауза. Хабиб [Нурмагомедов] решил отдохнуть от всего этого. Конечно, без Хабиба сложно что-то проводить и делать, он шел вперед как локомотив. Мы соберемся, может быть, посмотрим, как делать это все без Хабиба».

Хабиб Нурмагомедов владеет промоушеном с 2020 года. Последний турнир Eagle FC проходил в декабре-2022 в Казахстане.

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16 комментариев

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Oleg Where
Ответ RashNomadKazakh
Покупка Лиги была априори убыточной и как бизнес для заработка не подходило, плюс кризис конечно вызванный войной. Как я и говорил раньше боюсь что г-н Ризван "спустит" средства Хабиба на убыточные дела. Хочу ошибаться но думается что г-н Ризван с партнерами просто "выдоят" Хабиба и всё.
А сам Хабиб этого не хотел?
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MoRo
Пусть открывает свой зал где-нибудь в Сочи - погода отличная, город курортный, богатый, думаю такой зал пользовался бы успехом, многие бы приезжали подтянуть борьбу.
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Безымянный болельщик
А чего там продавать то? ОООшку? Или там какие-то основные средства серьёзные есть? Бренд наверное ничего не потянет, так как толком не успел раскрутиться.
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Бислан Наврузов
урусы порвались. он хотя бы сам пытается, а не как ваши, все в депутаты метят)
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Kyrlumba
такими темпами Хабиб скоро вернется в другой промоушн.)))
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RAMIK
Ответ Мага осторожный
Хабиб за что не возьмётся, всё потом на паузу встаёт, где его телефонная сеть? его кафе тоже позакрывали
Он лицо многих продуктов, а не хозяин, не забывайте это.
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Adeen
Ответ Мага осторожный
Хабиб за что не возьмётся, всё потом на паузу встаёт, где его телефонная сеть? его кафе тоже позакрывали
Его разводят постоянно. Это нормально в Дагестане)
+1
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Денис Т.
Ответ RashNomadKazakh
Покупка Лиги была априори убыточной и как бизнес для заработка не подходило, плюс кризис конечно вызванный войной. Как я и говорил раньше боюсь что г-н Ризван "спустит" средства Хабиба на убыточные дела. Хочу ошибаться но думается что г-н Ризван с партнерами просто "выдоят" Хабиба и всё.
По-моему банальная схема когда обеспеченного спортсмена развели на деньги под какой-то супер прибыльный проект.
+1
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avcgloronalduMU
уныло, а бойцы что? где им зарабатывать
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mqh9pzrxgf
Ответ whoisme
«Крупные организации, такие как UFC, Bellator, должны быть осторожны со своими бойцами, потому что Eagle FC уже здесь." январь 2022 16 февраля 2022, Хабиб про Eagle FC: «Я здесь, чтобы стать лучшим" прошел год, сбитые летчики вроде Ли возвращаются в ЮФС, а игл фс на паузе, даже арабам кард не продать, а уверен пытались
Так Хабиб ушел, а без него это все понятное дело рухнет
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Edward
Да, понятно, что лига банкрот.
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whoisme
«Крупные организации, такие как UFC, Bellator, должны быть осторожны со своими бойцами, потому что Eagle FC уже здесь." январь 2022
16 февраля 2022, Хабиб про Eagle FC: «Я здесь, чтобы стать лучшим"
прошел год, сбитые летчики вроде Ли возвращаются в ЮФС, а игл фс на паузе, даже арабам кард не продать, а уверен пытались
+5
-1
+4
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RashNomadKazakh
Покупка Лиги была априори убыточной и как бизнес для заработка не подходило, плюс кризис конечно вызванный войной. Как я и говорил раньше боюсь что г-н Ризван "спустит" средства Хабиба на убыточные дела. Хочу ошибаться но думается что г-н Ризван с партнерами просто "выдоят" Хабиба и всё.
+7
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+6
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уличный иуда
Ответ Мага осторожный
Хабиб за что не возьмётся, всё потом на паузу встаёт, где его телефонная сеть? его кафе тоже позакрывали
Он просто хотел создать иллюзию бизнесмена. Но получился отрицательный успех в этом деле)))
+17
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+16
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DrDro
Ответ Мага осторожный
Хабиб за что не возьмётся, всё потом на паузу встаёт, где его телефонная сеть? его кафе тоже позакрывали
Он просто очень быстро устаёт.
Отдохнуть надо)
+9
-2
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Мага осторожный
Хабиб за что не возьмётся, всё потом на паузу встаёт, где его телефонная сеть? его кафе тоже позакрывали
+19
-2
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