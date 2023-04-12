Бернс извинился перед Масвидалем: «У меня нет доказательств того, что он использовал лосьон»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс извинился перед Хорхе Масвидалем за обвинение в использовании лосьона.

«Не хочу быть одним из тех, кто ищет оправдания. Хочу извиниться перед Хорхе. Да, он показался мне скользким, но у меня нет доказательств того, что он использовал лосьон. Так что я приношу извинения ему и его команде.

Он легенда, провел 52 боя. Много поединков в UFC. Думаю, что я допустил ошибку. Я сказал это на эмоциях, очень хотел закончить бой досрочно. Надеюсь, Хорхе примет мои извинения», – сказал Гилберт Бернс.

Ранее Бернс заявил, что Масвидаль мог использовать лосьон для кожи перед их поединком на UFC 287. Такие методы считаются запрещенными.

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