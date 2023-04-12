Дана Уайт назвал любимых бойцов Дональда Трампа: «Угадайте с трех раз»

Теги UFC Дана Уайт MMA Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт назвал любимых бойцов Дональда Трампа.

«Этот парень звонит мне по два раза в месяц и в течение часа рассказывает о боях, которые прошли с момента нашего прошлого разговора. Он знает всех бойцов, знает имена их соперников.

Он большой фанат, просто обожает единоборства. Его любимые бойцы? Угадайте с трех раз. [Хорхе] Масвидаль и Колби Ковингтон», – сказал Дана Уайт.

Экс-президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 287, который прошел в Майами, штат Флорида.

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5 комментариев

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Demon69
Тактаров , Емельяненко, Путин.
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Dmitry Shaolin
Ответ Kanan Jarrus
неудивительно, фрик предпочитает фриков кстати, его любимые рэп артисты - это канье и лил уэйн ахахаха
Если он фрик то кто ты
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Kanan Jarrus
Ответ Денис Т.
И Вы подражая своей логике как фрик первым же комментом отметились под статьей. Ирония - злобная ты с...!
дениска, ты пытался пошутить, но не вышло как-то.
давай еще раз
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Мага осторожный
Ответ Денис Т.
И Вы подражая своей логике как фрик первым же комментом отметились под статьей. Ирония - злобная ты с...!
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Денис Т.
Ответ Kanan Jarrus
неудивительно, фрик предпочитает фриков кстати, его любимые рэп артисты - это канье и лил уэйн ахахаха
И Вы подражая своей логике как фрик первым же комментом отметились под статьей. Ирония - злобная ты с...!
+6
-3
+3
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Kanan Jarrus
неудивительно, фрик предпочитает фриков
кстати, его любимые рэп артисты - это канье и лил уэйн ахахаха
+4
-11
-7
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