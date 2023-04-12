Дана Уайт назвал любимых бойцов Дональда Трампа: «Угадайте с трех раз»
Президент UFC Дана Уайт назвал любимых бойцов Дональда Трампа.
«Этот парень звонит мне по два раза в месяц и в течение часа рассказывает о боях, которые прошли с момента нашего прошлого разговора. Он знает всех бойцов, знает имена их соперников.
Он большой фанат, просто обожает единоборства. Его любимые бойцы? Угадайте с трех раз. [Хорхе] Масвидаль и Колби Ковингтон», – сказал Дана Уайт.
Экс-президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 287, который прошел в Майами, штат Флорида.
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давай еще раз
кстати, его любимые рэп артисты - это канье и лил уэйн ахахаха