Хасан Магомедшарипов: «Забит не вернется в UFC. Ему интересны грэпплинг и борьба, но предложений не поступало»
Хасан Магомедшарипов рассказал, чем занимается его брат Забит.
«В Москве меня часто спрашивают, когда Забит вернется в MMA. Даже сейчас, когда приехал, то человек 20 подошли. Хотя он всем уже давно заявил, и понятно, что он не будет возвращаться. Грэпплинг или борьба? Это ему интересно, но предложений не поступало.
Живет он в Дагестане. Я с ним не спаррингую. В последний раз мы это делали в 2019 году. Он сейчас больше работает над тактикой к моим боям, отработками занимаемся, какие‑то фишки тренируем. А я сам больше сейчас тренируюсь в школе Абдулманапа Нурмагомедова», – заявил боец Bellator Хасан Магомедшарипов.
Напомним, что Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры в июне 2022 года. В профессиональном MMA он провел 19 боев: 18 побед и одно поражение.
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