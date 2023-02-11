Яир Родригес: «Забит уже не вернется в UFC. Слишком много времени упущено»
Второй номер полулегкого веса UFC Яир Родригес высказался о карьере Забита Магомедшарипова, который ушел из спорта летом-2022.
«Да, мы много раз должны были подраться с Забитом. Но то у меня была травма, то он не мог выступить. Он уже не вернется, слишком много времени упущено. Не вижу в этом никакого смысла», – сказал Родригес.
Магомедшарипов подписал контракт с UFC в 2017 году. С того момента он провел шесть боев и все выиграл. Последний раз Магомедшарипов дрался в ноябре-2019, когда победил Кэлвина Каттара.
Забит Магомедшарипов завершил карьеру в ММА. Он был самым ярким россиянином в UFC, но ушел на пике и остался загадкой
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