Адесанья – о Магомедшарипове: «Один из лучших ударников в истории UFC»

Исраэль Адесанья назвал Забита Магомедшарипова одним из лучших ударников в истории.

« – один из лучших ударников в истории UFC. Он уже завершил карьеру, но его имя первым пришло мне в голову.

Дело не в эффективности. Многие бойцы наносят тяжелые удары, но боевые искусства должны оставаться искусством.

Хочу, чтобы поединки удивляли меня. Заставляли испытывать яркие эмоции», – сказал чемпион UFC Исраэль Адесанья.

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