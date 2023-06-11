Адесанья – о Магомедшарипове: «Один из лучших ударников в истории UFC»
Исраэль Адесанья назвал Забита Магомедшарипова одним из лучших ударников в истории.
«Забит Магомедшарипов – один из лучших ударников в истории UFC. Он уже завершил карьеру, но его имя первым пришло мне в голову.
Дело не в эффективности. Многие бойцы наносят тяжелые удары, но боевые искусства должны оставаться искусством.
Хочу, чтобы поединки удивляли меня. Заставляли испытывать яркие эмоции», – сказал чемпион UFC Исраэль Адесанья.
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