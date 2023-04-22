Роберт Уиттакер подерется в претендентском бою с Дрикусом Дю Плесси. Победитель станет соперником Исраэля Адесаньи

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт объявил, что Роберт Уиттакер подерется с Дрикусом Дю Плесси.

Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдет 8 июля в Лас-Вегасе.

Победитель поединка станет следующим соперником действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

Напомним, что Уиттакер занимает вторую строчку в среднем весе UFC, а Дю Плесси лишь на шестой позиции.

Уайт также объявил о двух других боях на UFC 290: Робби Лоулер подерется с Нико Прайсом, а Джалин Тернер с Дэном Хукером.

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7 комментариев

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Андрей Макаров
Темп Роба Дю Плесси выдержит максимум пару минут
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Pronger
Роб не чемп, но тоже зачистил дивизион))Только Косту ещё не бил
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artem klishin
а Чимаев что?
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Тосканский_Виноградник
Можно ставить хату на Роба, так как Дрикусу поможет лишь кислородный баллон )) мисматч
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Владимир Виртуалкин
Ответ Андрей Макаров
Темп Роба Дю Плесси выдержит максимум пару минут
он раньше носом дышать не мог, сейчас сделал операцию
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