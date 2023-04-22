Роберт Уиттакер подерется в претендентском бою с Дрикусом Дю Плесси. Победитель станет соперником Исраэля Адесаньи
Президент UFC Дана Уайт объявил, что Роберт Уиттакер подерется с Дрикусом Дю Плесси.
Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдет 8 июля в Лас-Вегасе.
Победитель поединка станет следующим соперником действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.
Напомним, что Уиттакер занимает вторую строчку в среднем весе UFC, а Дю Плесси лишь на шестой позиции.
Уайт также объявил о двух других боях на UFC 290: Робби Лоулер подерется с Нико Прайсом, а Джалин Тернер с Дэном Хукером.
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