Роберт Уиттакер подерется в претендентском бою с Дрикусом Дю Плесси. Победитель станет соперником Исраэля Адесаньи

Президент UFC Дана Уайт объявил, что Роберт Уиттакер подерется с Дрикусом Дю Плесси.

Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдет 8 июля в Лас-Вегасе.

Победитель поединка станет следующим соперником действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи.

Напомним, что Уиттакер занимает вторую строчку в среднем весе UFC, а Дю Плесси лишь на шестой позиции.

Уайт также объявил о двух других боях на UFC 290: Робби Лоулер подерется с Нико Прайсом, а Джалин Тернер с Дэном Хукером.

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