Адесанья – о следующем сопернике: «Вы хотите Уиттакера или Дю Плесси?»
Исраэль Адесанья назвал имена двух возможных соперников.
«Мы прошли долгий путь в этом спорте. Было потрясающе наблюдать за его становлением... Затем я вступил в игру и сыграл роль в том, чтобы вывести ее на новый уровень, привлечь в нее миллионы и миллионы новых людей по всему миру.
Следующая часть с моим участием будет чем-то особенным, независимо от того, кому выпадет шанс. Кому вы желаете победы: Робу Уиттакеру или Дрикусу Дю Плесси? И почему?» – написал Исраэль Адесанья в соцсетях.
Адесанья – чемпион UFC в среднем весе после победы над Алексом Перейрой. Уиттакер и Дю Плесси подерутся на турнире UFC 290 в ночь на 9 июля.
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