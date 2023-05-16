Адесанья – о следующем сопернике: «Вы хотите Уиттакера или Дю Плесси?»

Исраэль Адесанья назвал имена двух возможных соперников.

«Мы прошли долгий путь в этом спорте. Было потрясающе наблюдать за его становлением... Затем я вступил в игру и сыграл роль в том, чтобы вывести ее на новый уровень, привлечь в нее миллионы и миллионы новых людей по всему миру.

Следующая часть с моим участием будет чем-то особенным, независимо от того, кому выпадет шанс. Кому вы желаете победы: или Дрикусу Дю Плесси? И почему?» – написал в соцсетях.

Адесанья – чемпион UFC в среднем весе после победы над . Уиттакер и Дю Плесси подерутся на турнире 290 в ночь на 9 июля.

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