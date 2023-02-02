Немков – о переносе боя с Ромеро: «Охренел, когда Йоэль в клетку зашел. Потом охренел в раздевалке. Дважды охренел, получается. Или трижды»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о реакции на решение Bellator устроить бой с Йоэлем Ромеро 5 февраля на турнире Bellator 290.

Босс промоушена Скотт Кокер анонсировал поединок 18 ноября после победы Немкова над Кори Андерсоном.

«Стоя в клетке я вообще ничего не понимал. Даже Ромеро, честно говоря, не сразу узнал: «Че за колобок какой-то вышел?!»

Он какой-то огромный был. Уже потом в раздевалку пришел и спрашиваю: «Стейрдаун был – а бой-то когда?» Федя говорит: «Со мной на турнире 5 февраля».

Ну, как-то тяжковато. До того три месяца готовился, дальше – бой пять раундов, такой напряженный был. Получается, надо было две недели отдохнуть, и опять пахать.

Говорю же, я охренел, когда Ромеро в клетку вышел. А потом еще охренел, когда пришел в раздевалку и узнал, что бой с ним через два месяца.

Дважды охренел, получается. Или трижды! Охренел еще, что бой выиграл. Вечер такой был », – сказал Немков.

Немков – о тренировках с Павловичем: «У него не было проблем с выносливостью, а до второго раунда с Серегой надо еще дожить»

Вадим Немков: «Будем просить бой с Ромеро на апрель или май»

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4 комментария

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Vo_land
Охренительно, охренел охреневать!
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Александр Рыбаков
Чёзaнaxeр?!
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Егор Крид58
Ответ kras707
Охренеть!
охренеть два раза 😱
+4
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+4
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kras707
Охренеть!
+11
0
+11
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