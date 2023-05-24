Хэйни – Аруму: «Эта старая задница спала весь бой»

Теги Боб Арум Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни ответил Бобу Аруму, который назвал потрясением результат боя с Ломаченко.

«Боб, старая задница, спал весь бой... Я видел его в перерыве между раундами», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

Напомним, что Боб Арум сказал после боя: «Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты отметили, что это был достаточно односторонний бой для Ломаченко. Так что судейские записки в пользу Хейни – потрясение».

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1 комментарий

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Гусейн Магомедрасулов
Спали судьи, один даже храпел
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