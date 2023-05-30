Дрозд – о поражении Ломаченко: «Дейв Моретти отдал десятый раунд Хейни? Человек либо некомпетентен, либо у него нет совести»

Григорий Дрозд считает, что у Василия Ломаченко украли победу.

«Вася победил в этом бою. Вы знаете, когда выходят два мастера, где один – абсолютный чемпион, а другой, по сути, бывший абсолютный чемпион, бывает, что иногда немножечко чего-то не хватает. Нет явного преимущества. Думаю, что 115-113 в пользу Ломаченко было бы честно.

Он больше сделал, давил, выбросил ударов, концовка у него вообще шикарная была. Это нечестное судейство. Вася в этом поединке победил. Как минимум ничья. Я смотрел комментарии экспертов – так не бывает, чтобы почти 100 из 100 говорили в одну сторону.

Дейв Моретти отдал десятый раунд Хейни? У меня нет этому объяснений. Человек либо некомпетентен, хотя на таком уровне это невозможно, либо у него нет совести.

Думаю, что Вася еще может завоевать титул. Он уже не тот, что семь лет назад, но у него еще будет возможность. Главное, чтобы он хотел», – заявил экс-чемпион мира в первой тяжелой весовой категории Григорий Дрозд.

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