Хейни – о Ломаченко: «Сраный никчемный неудачник. Возьми себя в руки, будь мужчиной и перестань рыдать»
Дэвин Хейни грубо ответил на жалобы Василия Ломаченко из-за результата поединка.
«Этот парень сраный никчемный неудачник... Получает привилегии, а потом придумывает оправдания прямо на ходу! Возьми себя в руки, будь мужчиной и перестань рыдать... С тобой это произошло уже в третий раз за карьеру! Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок!» – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.
Команда Ломаченко обжаловала результаты боя с Хейни
он гордился такими победами, и народ схавал и хавает.