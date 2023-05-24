Хейни – о Ломаченко: «Сраный никчемный неудачник. Возьми себя в руки, будь мужчиной и перестань рыдать»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни контент Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни грубо ответил на жалобы Василия Ломаченко из-за результата поединка.

«Этот парень сраный никчемный неудачник... Получает привилегии, а потом придумывает оправдания прямо на ходу! Возьми себя в руки, будь мужчиной и перестань рыдать... С тобой это произошло уже в третий раз за карьеру! Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок!» – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

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8 комментариев

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Олег Акимов
Бумажный чемпион. "Победу" видел весь мир.
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Scorpion
Этот бой ты будешь прятать от своих детей когда будешь рассказывать какой ты великий.
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Данила Милицын
Вот это он позорник конечно) про привилегии - верх лицемерия. Чем-то Пимблетта напоминает, хоть и разного уровня бойцы.
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GaasJT
Картонный «чемпион». Молчал бы лучше)
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113k
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Ответ Scorpion
Этот бой ты будешь прятать от своих детей когда будешь рассказывать какой ты великий.
Мейвезер спрятал бой с кастилье?))))))

он гордился такими победами, и народ схавал и хавает.
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jwbmwbqvih
Нифига себе! 400к! Это всегда так или частный случай?
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Mercedes
Эти слова были в голове Хейни сразу после боя, но потом он услышал вердикт судей
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Мишаня Кашников
нормально его на 400 кусков опустили
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