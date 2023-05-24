Хейни – о Ломаченко: «Сраный никчемный неудачник. Возьми себя в руки, будь мужчиной и перестань рыдать»

Дэвин Хейни грубо ответил на жалобы Василия Ломаченко из-за результата поединка.

«Этот парень сраный никчемный неудачник... Получает привилегии, а потом придумывает оправдания прямо на ходу! Возьми себя в руки, будь мужчиной и перестань рыдать... С тобой это произошло уже в третий раз за карьеру! Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок!» – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

Команда Ломаченко обжаловала результаты боя с Хейни

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