Вышел трейлер турнира UFC 290, на котором пройдут два титульных боя

Вышел официальный трейлер турнира UFC 290.

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир 290, в главном событии которого пройдет объединительный титульник в полулегком весе между и .

В соглавном событии за пояс в наилегчайшем весе подерутся и Алешандре Пантожа.

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