Вышел трейлер турнира UFC 290, на котором пройдут два титульных боя
Вышел официальный трейлер турнира UFC 290.
В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 290, в главном событии которого пройдет объединительный титульник в полулегком весе между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом.
В соглавном событии за пояс в наилегчайшем весе подерутся Брэндон Морено и Алешандре Пантожа.
Волкановски – о Холлоуэйе: «Я трижды победил его, но что будет, если он выиграет? Тогда нам нужно будет провести еще два поединка? Нет, с ним я точно драться не буду»
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