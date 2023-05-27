Волкановски – о Холлоуэйе: «Я трижды победил его, но что будет, если он выиграет? Тогда нам нужно будет провести еще два поединка? Нет, с ним я точно драться не буду»

Александр Волкановски заявил, что больше не будет драться с Максом Холлоуэйем.

«Бой с Холлоуэйем будет сложно продать. Я трижды победил его, но что будет, если он выиграет четвертый бой? Тогда нам нужно будет провести еще два поединка? Нет, с ним я точно драться не буду. Я уже доказал, что сильнее Макса.

Разумеется, никогда нельзя говорить никогда, но все же мне нужны те бои, которые меня заинтересуют. На данный момент мне это не нужно», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Напомним, что Волкановски трижды дрался с Холлоуэйем, победив во всех боях: дважды единогласным решением судей, а также один раз раздельным решением.

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