Волкановски – о Холлоуэйе: «Я трижды победил его, но что будет, если он выиграет? Тогда нам нужно будет провести еще два поединка? Нет, с ним я точно драться не буду»
Александр Волкановски заявил, что больше не будет драться с Максом Холлоуэйем.
«Бой с Холлоуэйем будет сложно продать. Я трижды победил его, но что будет, если он выиграет четвертый бой? Тогда нам нужно будет провести еще два поединка? Нет, с ним я точно драться не буду. Я уже доказал, что сильнее Макса.
Разумеется, никогда нельзя говорить никогда, но все же мне нужны те бои, которые меня заинтересуют. На данный момент мне это не нужно», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Напомним, что Волкановски трижды дрался с Холлоуэйем, победив во всех боях: дважды единогласным решением судей, а также один раз раздельным решением.
Официально: Волкановски и Родригес возглавят UFC 290
Волкановски – о бое с Конором: «Я побил всех чемпионов полулегкого дивизиона, кроме него»
1 комментарий