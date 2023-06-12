Тренер Махачева – о реванше с Оливейрой: «Мы все прогрессируем со временем, в клетку выйдут два других человека»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес оценил шансы Ислама Махачева в реванше против Чарльза Оливейры.

«Я смотрю на это так: все мы прогрессируем со временем. Я считаю, что Ислам стал сильнее, чем в первом бою с Чарльзом.

В бой вступят два других человека с другим менталитетом. Но я бы поставил деньги на то, что Ислам снова сделает работу. Я думаю, что он может опять победить так, но посмотрим», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Напомним, что Махачев стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру сабмишеном во втором раунде.

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1 комментарий

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Вася Енотов
Самым хорошим вариантом был бы реванш с Волком. Полагаю и у Махачева есть амбиции в направлении р4р, но бой с Оливейрой тоже интересен. Интересно каким Чарльз подойдёт к реваншу. Бои с "клоунами", которые разыграют пояс самого "опасного" не интересны от слова совсем. Надеюсь их для Конора маринуют.
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