Мендес назвал самого удобного соперника для Махачева: «Думаю, что это Гейджи»
Хавьер Мендес считает Джастина Гейджи удобным соперником для Ислама Махачева.
«Возможно, Гейджи будет самым легким из возможных соперников. Может быть, Джастин станет для него легче, чем все остальные, но он отлично бьет, может донести хороший удар», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Гейджи подерется в Дастином Порье в главном событии UFC 291. Победитель боя станет обладателем пояса BMF.
Тренер Махачева – о следующем сопернике Ислама: «Я хотел, чтобы победил Дариуш, но Чарльз заслужил быть первым претендентом»
P.S. На фоне победы Оливейры, меня заминусуют так как у людей память как у скумбрии и здесь аудитория ММА в большинстве - Коноровское поколение)))