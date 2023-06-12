Мендес назвал самого удобного соперника для Махачева: «Думаю, что это Гейджи»

Хавьер Мендес считает Джастина Гейджи удобным соперником для Ислама Махачева.

«Возможно, Гейджи будет самым легким из возможных соперников. Может быть, станет для него легче, чем все остальные, но он отлично бьет, может донести хороший удар», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Гейджи подерется в Дастином Порье в главном событии 291. Победитель боя станет обладателем пояса BMF.

Тренер Махачева – о следующем сопернике Ислама: «Я хотел, чтобы победил Дариуш, но Чарльз заслужил быть первым претендентом»