Мендес назвал самого удобного соперника для Махачева: «Думаю, что это Гейджи»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес считает Джастина Гейджи удобным соперником для Ислама Махачева.

«Возможно, Гейджи будет самым легким из возможных соперников. Может быть, Джастин станет для него легче, чем все остальные, но он отлично бьет, может донести хороший удар», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Гейджи подерется в Дастином Порье в главном событии UFC 291. Победитель боя станет обладателем пояса BMF.

Тренер Махачева – о следующем сопернике Ислама: «Я хотел, чтобы победил Дариуш, но Чарльз заслужил быть первым претендентом»

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3 комментария

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mqh9pzrxgf
Ну учитывая как он деклассировал Оливейру, он тоже не особо сложный соперник
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нерд халилович
Не будь Гэтжи туповатым давно чемпионом был бы... До сих пор убежден что он против Хабиба мог получше выступить но все равно шансов нет, это понятно! А вот против Оливейры он упустил победу, размазав бразильцу морду за 2 минуты, но потом начал тупить и повторяться, нелепые лоукики, мельница после которой он падал и т.д...
P.S. На фоне победы Оливейры, меня заминусуют так как у людей память как у скумбрии и здесь аудитория ММА в большинстве - Коноровское поколение)))
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