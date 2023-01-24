Чарльз Оливейра: «Буду драться в апреле или мае, а к концу года у меня будет реванш с Махачевым»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал про планы на год и ответил на вопрос о реванше с Исламом Махачевым.

«Мы должны ставить перед собой высокие цели. Возможно, в мае я проведу бой в США, а в конце года подерусь в Бразилии, и кто знает, может быть, снова за чемпионский пояс. Это было бы здорово.

Я бы ничего не изменил ради боя с Махачевым. Уверен, что мы еще раз встретимся с ним, в этом нет сомнений.

Я буду драться в апреле или мае и надеюсь, Бог благословит меня на победу, а к концу года у меня будет реванш с Исламом.

Мне предлагали подраться на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, и если бы я думал не головой, а сердцем, я бы обязательно стал частью этого карда. Немного поразмыслив, я решил, что лучше подраться в мае, и может быть в конце года в Сан-Паулу за титул. Давайте сделаем это», – сказал Оливейра.

В октябре 2022-го бразилец проиграл Махачеву сабмишеном во втором раунде.

Оливейра – о бое с Конором: «Он не дерется, поэтому я сосредоточусь на вершине дивизиона»

Оливейра – о следующем бое: «Все говорят о Дариуше, но посмотрим, что я решу»

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2 комментария

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Oleg Where
Если ему дадут Дариуша, то что-то я вообще не уверен что Чарльз его потянет.
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Aram Ambarsumyan
100% апрель или май это бой с Бенеилом Дариушем! Но Чарльз неправильно делает что уже строит планы уже на конец года! Никто не знает что будет дальше!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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