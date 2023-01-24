Чарльз Оливейра: «Буду драться в апреле или мае, а к концу года у меня будет реванш с Махачевым»

Бывший чемпион UFC в легком весе рассказал про планы на год и ответил на вопрос о реванше с .

«Мы должны ставить перед собой высокие цели. Возможно, в мае я проведу бой в США, а в конце года подерусь в Бразилии, и кто знает, может быть, снова за чемпионский пояс. Это было бы здорово.

Я бы ничего не изменил ради боя с Махачевым. Уверен, что мы еще раз встретимся с ним, в этом нет сомнений.

Я буду драться в апреле или мае и надеюсь, Бог благословит меня на победу, а к концу года у меня будет реванш с Исламом.

Мне предлагали подраться на 283 в Рио-де-Жанейро, и если бы я думал не головой, а сердцем, я бы обязательно стал частью этого карда. Немного поразмыслив, я решил, что лучше подраться в мае, и может быть в конце года в Сан-Паулу за титул. Давайте сделаем это», – сказал Оливейра.

В октябре 2022-го бразилец проиграл Махачеву сабмишеном во втором раунде.

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