Нуньес станет тренером после завершения карьеры: «Я могу сделать из девушки чемпионку»

Аманда Нуньес начнет тренерскую карьеру после ухода из спорта.

«У меня есть свой зал, где тренируются несколько девушек. Я бы хотела помочь им, чтобы они тоже смогли достичь чего-то. Мне есть что предложить.

Я – двойная чемпионка, так что многое знаю, поэтому смогу сделать девушку чемпионкой, если буду по-настоящему работать с ней. Я знаю все об этой игре», – сказала бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес.

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