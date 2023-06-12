Нуньес станет тренером после завершения карьеры: «Я могу сделать из девушки чемпионку»

Теги UFC Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Аманда Нуньес начнет тренерскую карьеру после ухода из спорта.

«У меня есть свой зал, где тренируются несколько девушек. Я бы хотела помочь им, чтобы они тоже смогли достичь чего-то. Мне есть что предложить.

Я – двойная чемпионка, так что многое знаю, поэтому смогу сделать девушку чемпионкой, если буду по-настоящему работать с ней. Я знаю все об этой игре», – сказала бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес.

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5 комментариев

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z3yjyzh29x
Я могу сделать из девушки мужика
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Sobachkin
Чемпиона как мужик!
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fedorbazaykin
И тут же заявляет, что те кто будет драться за её пояс, будут драться за фальшивый пояс, так как настоящая чемпионка ушла 😅
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Вячеслав Тотров
чембианку
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Давид Кочинян
«И мать. Дважды», — добавила Ансарофф. 👀
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