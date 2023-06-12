Уайт допустил ликвидацию женского полулегкого дивизиона после ухода Нуньес: «Не знаю, но это имеет смысл»

Дана Уайт назвал возможным роспуск женского полулегкого дивизиона UFC.

«Ответ, скорее всего, да. Имею в виду, что такие решения не делаются сразу после турнира. Да, я не знаю. Но это имеет смысл», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что действующая чемпионка дивизиона – Аманда Нуньес, ушедшая в отставку после победы над Ирен Алданой.

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