Уайт допустил ликвидацию женского полулегкого дивизиона после ухода Нуньес: «Не знаю, но это имеет смысл»

Теги полулегкий вес женские бои UFC Дана Уайт Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал возможным роспуск женского полулегкого дивизиона UFC.

«Ответ, скорее всего, да. Имею в виду, что такие решения не делаются сразу после турнира. Да, я не знаю. Но это имеет смысл», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что действующая чемпионка дивизиона – Аманда Нуньес, ушедшая в отставку после победы над Ирен Алданой.

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3 комментария

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Kanan Jarrus
вообще, непонятно в чем сакральный смысл женских боев, кому это интересно кроме родственников и друзей бойцов. спасибо, конечно, за перерыв, чтобы сходить в туалет или ответить коллеге по работе, но пускай создают отдельный женский промоушен для тех кому интересно. понятно, что это не рентабельно и сразу разорятся, но зачем за счет вкрапления в мужские бои пытаться искусственно продвигать то, что изначально скучно и мертво.
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кракен ночной лиги
Он и был не нужен, только ради того, чтобы у Нуньес было 2 пояса. Раз уж на то пошло, и наилегчайший у мужчин можно прикрыть, смысл дивизиона, где 2 звезды за 10 лет, а претенденты между собой 4 раза уже дрались
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Dart_Yoda
Ответ Kanan Jarrus
вообще, непонятно в чем сакральный смысл женских боев, кому это интересно кроме родственников и друзей бойцов. спасибо, конечно, за перерыв, чтобы сходить в туалет или ответить коллеге по работе, но пускай создают отдельный женский промоушен для тех кому интересно. понятно, что это не рентабельно и сразу разорятся, но зачем за счет вкрапления в мужские бои пытаться искусственно продвигать то, что изначально скучно и мертво.
Invicta уже есть.
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