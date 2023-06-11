Аманда Нуньес победила Ирен Алдану на UFC 289

Теги UFC MMA Аманда Нуньес UFC 289 Бокс/MMA/UFC

На UFC 289 состоялся бой в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Алданой. Нуньес победила единогласным решением судей.

В июле-2022 Нуньес защитила чемпионский пояс против Джулианы Пеньи. Для Алданы это первый титульный бой.

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6 комментариев

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Ramin Aliev
Дана, конечно, знатно пранканул канадцев, подсунув им это непонятное зрелище в виде мейн ивента
+11
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+11
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DrDro
Это недоразумение-главное событие максимум какого-нибудь файт найта в сельском ДК.
Соперница Нуньес просто нечто. Как можно быть пятым номером рейтинга и при этом в бою с чемпионом не делать абсолютно ничего.
Зачем вообще выходить на бой если ты бить не собираешься даже?
+3
0
+3
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Евгений Якутов
Даже не вспотев толком
+2
0
+2
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Yavich
Ответ DrDro
Это недоразумение-главное событие максимум какого-нибудь файт найта в сельском ДК. Соперница Нуньес просто нечто. Как можно быть пятым номером рейтинга и при этом в бою с чемпионом не делать абсолютно ничего. Зачем вообще выходить на бой если ты бить не собираешься даже?
Видимо она знала что та карьеру завершает и такая "ну не буду же я человеку портить такой момент" 🤣
+1
0
+1
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Мадина Уйгурова
Самый лучший бой в истории UFC в самом интригующем дивизионе. Смотрела не отрываясь.
+6
-6
0
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Vlad Pervukhin
Завершила карьеру красивой победой
+1
-1
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