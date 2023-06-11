Аманда Нуньес победила Ирен Алдану на UFC 289
На UFC 289 состоялся бой в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Алданой. Нуньес победила единогласным решением судей.
В июле-2022 Нуньес защитила чемпионский пояс против Джулианы Пеньи. Для Алданы это первый титульный бой.
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Соперница Нуньес просто нечто. Как можно быть пятым номером рейтинга и при этом в бою с чемпионом не делать абсолютно ничего.
Зачем вообще выходить на бой если ты бить не собираешься даже?