Аманда Нуньес победила Ирен Алдану на UFC 289

На UFC 289 состоялся бой в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Алданой. Нуньес победила единогласным решением судей.

В июле-2022 Нуньес защитила чемпионский пояс против Джулианы Пеньи. Для Алданы это первый титульный бой.

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