Аманда Нуньес завершила карьеру: «Прекрасная ночь, чтобы объявить об этом»
Аманда Нуньес объявила об уходе из ММА.
«Прекрасная ночь, чтобы завершить карьеру. Моя мама давно просила меня принять это решение, она устала от боев.
Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу путешествовать, проводить время с семьей.
Всегда знала, что завоюю чемпионский пояс. Но два пояса – это невероятно.
На данный момент я единственный чемпион из Бразилии. Бразильские бойцы, соберитесь уже наконец! Я верю в вас!» – сказала Аманда Нуньес.
Нуньес – первая женщина в истории UFC, ставшая единовременным чемпионом в двух дивизионах.
За карьеру она провела 28 боев, победив в 23 из них.
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