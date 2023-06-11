Аманда Нуньес завершила карьеру: «Прекрасная ночь, чтобы объявить об этом»

Аманда Нуньес объявила об уходе из ММА.

«Прекрасная ночь, чтобы завершить карьеру. Моя мама давно просила меня принять это решение, она устала от боев.

Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу путешествовать, проводить время с семьей.

Всегда знала, что завоюю чемпионский пояс. Но два пояса – это невероятно.

На данный момент я единственный чемпион из Бразилии. Бразильские бойцы, соберитесь уже наконец! Я верю в вас!» – сказала .

Нуньес – первая женщина в истории UFC, ставшая единовременным чемпионом в двух дивизионах.

За карьеру она провела 28 боев, победив в 23 из них.

Аманда Нуньес победила Ирен Алдану на UFC 289