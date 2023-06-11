Аманда Нуньес завершила карьеру: «Прекрасная ночь, чтобы объявить об этом»

Теги женские бои UFC Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Аманда Нуньес объявила об уходе из ММА.

«Прекрасная ночь, чтобы завершить карьеру. Моя мама давно просила меня принять это решение, она устала от боев.

Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу путешествовать, проводить время с семьей.

Всегда знала, что завоюю чемпионский пояс. Но два пояса – это невероятно.

На данный момент я единственный чемпион из Бразилии. Бразильские бойцы, соберитесь уже наконец! Я верю в вас!» – сказала Аманда Нуньес.

Нуньес – первая женщина в истории UFC, ставшая единовременным чемпионом в двух дивизионах.

За карьеру она провела 28 боев, победив в 23 из них.

Аманда Нуньес победила Ирен Алдану на UFC 289

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8 комментариев

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Бониффаций
большое спасибо
+3
0
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TimGI86
Ответ Антон
До Нуньес вообще никогда не смотрел женские бои. Наикрутейшая. Удачи в дальнейшей жизни.
С Нуньес их перестали смотреть
+3
0
+3
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Антон
До Нуньес вообще никогда не смотрел женские бои. Наикрутейшая. Удачи в дальнейшей жизни.
+5
-3
+2
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sanek maloi
Наконец то лесба оставила в покое домохозяек)))
+3
-2
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Murad995
Львица наелась и оставила кости (титул) гиенам а когда проголодается она вернётся за едой
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dmitrii7856@icloud.com
Отличная новость 👍
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