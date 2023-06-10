Соннен дал прогноз на бой Оливейры и Дариуша: «Чарльз не заберет ни одного раунда»

Чейл Соннен предсказал Бенеилу Дариушу уверенную победу над Чарльзом Оливейрой.

«Я официально заявляю, что не выиграет ни одного раунда. Не хочу быть придурком: считаю Оливейру просто замечательным бойцом, но есть другой уровень.

Есть много бойцов, которые считают, что Дариуш победит Ислама. Если Бенни так хорош, как о нем говорят... Бой Ислама против Чарльза не был конкурентным, даже отдаленно.

По этой причине я не верю, что нас ждет претендентский поединок», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

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