Соннен дал прогноз на бой Оливейры и Дариуша: «Чарльз не заберет ни одного раунда»

Теги UFC легкий вес (MMA) Чейл Соннен Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Махачев - Дариуш UFC 289 Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен предсказал Бенеилу Дариушу уверенную победу над Чарльзом Оливейрой.

«Я официально заявляю, что Чарльз Оливейра не выиграет ни одного раунда. Не хочу быть придурком: считаю Оливейру просто замечательным бойцом, но есть другой уровень.

Есть много бойцов, которые считают, что Дариуш победит Ислама. Если Бенни так хорош, как о нем говорят... Бой Ислама против Чарльза не был конкурентным, даже отдаленно.

По этой причине я не верю, что нас ждет претендентский поединок», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

Махачев – о реванше с Оливейрой: «Если он победит Дариуша, то должен попросить Уайта дать ему еще один шанс»

Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»

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3 комментария

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AVKU
То, что Ислам так просто прошёл Чарльза, не делает его плохим бойцом. Он на серии из 11 побед шёл, включая досрочные победы над топами дивизиона.
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fResho
Ответ Михаил Маевских
его победы это просто Чудо, по другому не назовешь. его все боги благословили. но теперь пора на землю чудес больше не будет, максимум Оливейры это топ 5
Это называется не чудо, а топ уровень и усердный труд. Не надо принижать великие заслуги бойцов
+3
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