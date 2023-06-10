Соннен дал прогноз на бой Оливейры и Дариуша: «Чарльз не заберет ни одного раунда»
Чейл Соннен предсказал Бенеилу Дариушу уверенную победу над Чарльзом Оливейрой.
«Я официально заявляю, что Чарльз Оливейра не выиграет ни одного раунда. Не хочу быть придурком: считаю Оливейру просто замечательным бойцом, но есть другой уровень.
Есть много бойцов, которые считают, что Дариуш победит Ислама. Если Бенни так хорош, как о нем говорят... Бой Ислама против Чарльза не был конкурентным, даже отдаленно.
По этой причине я не верю, что нас ждет претендентский поединок», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.
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