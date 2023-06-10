Махачев – о реванше с Оливейрой: «Если он победит Дариуша, то должен попросить Уайта дать ему еще один шанс»
Ислам Махачев готов дать реванш Чарльзу Оливейре.
«Завтра у Оливейры хороший бой, и я желаю ему удачи. Если он победит Дариуша, то он должен попросить Дану Уайта дать ему еще один шанс.
Я думаю, что Чарльз не хочет вновь драться со мной, потому что я доставил ему столько проблем, сколько он еще не встречал.
Я могу снова прикончить его, могу нокаутировать его. Вот почему это плохой бой для него. Когда кто-то его ронял, все боялись лезть добивать, боялись попасться на прием. Но это моя сильная сторона», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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