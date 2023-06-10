Махачев – о реванше с Оливейрой: «Если он победит Дариуша, то должен попросить Уайта дать ему еще один шанс»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев готов дать реванш Чарльзу Оливейре.

«Завтра у Оливейры хороший бой, и я желаю ему удачи. Если он победит Дариуша, то он должен попросить Дану Уайта дать ему еще один шанс.

Я думаю, что Чарльз не хочет вновь драться со мной, потому что я доставил ему столько проблем, сколько он еще не встречал.

Я могу снова прикончить его, могу нокаутировать его. Вот почему это плохой бой для него. Когда кто-то его ронял, все боялись лезть добивать, боялись попасться на прием. Но это моя сильная сторона», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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5 комментариев

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Большое сердце Неймара
Чарли проходит Дариуша. Далее эпичный бой с Нюхачевым,где он в 1 раунде его отправляет ловить сны и заслуженно возвращает свой пояс
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