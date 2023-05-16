Дацик ответил Штыркову: «Знаю, от фармы уменьшается мужское достоинство. Собери его остатки и прими вызов»

Теги Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик призвал Ивана Штыркова принять вызов на бой.

«Иван, привет. Мне тут передали, что я не вызываю у тебя уважения. Но при этом в каждом видео ты говоришь обо мне. Хорошо, что из-за моей фамилии в заголовках эти обращения вообще хоть кто-то смотрит.

Иван, мне предложили с тобой бой по боксу за 10 дней. Я согласился, но ты начал плакать и умолять провести его по ММА. Но ты знаешь, что 20 лет я не боролся, 13 лет сидел. Мне не нравится обниматься с потными мужиками.

Поэтому мои менеджеры отказались, а ты этим бравируешь. Уральский химзавод испугался драться со старым толстым Дациком.

Найди в себе мужество, найди в себе силы. Знаю, что от фармы мужское достоинство уменьшается. Собери его остатки и прими вызов. Ведь люди хотят этот бой. Не надо прятаться за заборами. Покажем красивый бой как настоящие мужики», – сказал Вячеслав Дацик.

Штырков – о Дацике: «Большой респект за то, что он не на нарах или игле, но к нему нет уважения как к спортсмену»

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5 комментариев

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GaasJT
Уделал) Особенно про забор😂
+8
0
+8
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kids
а че, вполне годный трешток
+3
0
+3
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Евгений Якутов
Ахха! Славян -красава!
+2
0
+2
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Kanan Jarrus
ахахаха алкаш умеет в трэшток
хранитель забора очкует
0
0
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