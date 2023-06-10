Оливейра обратился к фанатам: «Я рассчитываю на вас, дайте шума!»
Чарльз Оливейра обратился к фанатам перед боем с Бенеилом Дариушем.
«До завтра. Я рассчитываю на фанатов. Дайте шума!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
Напомним, что Оливейра и Бенеил Дариуш подерутся в соглавном бою UFC 289. Победитель боя может стать следующим соперником чемпиона Ислама Махачева.
Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»
Махачев – о реванше с Оливейрой: «Если он победит Дариуша, то должен попросить Уайта дать ему еще один шанс»
или речь о ванях?