Оливейра обратился к фанатам: «Я рассчитываю на вас, дайте шума!»

Чарльз Оливейра обратился к фанатам перед боем с Бенеилом Дариушем.

«До завтра. Я рассчитываю на фанатов. Дайте шума!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе .

Напомним, что Оливейра и подерутся в соглавном бою 289. Победитель боя может стать следующим соперником чемпиона .

Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»

Махачев – о реванше с Оливейрой: «Если он победит Дариуша, то должен попросить Уайта дать ему еще один шанс»