Оливейра обратился к фанатам: «Я рассчитываю на вас, дайте шума!»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 289 Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра обратился к фанатам перед боем с Бенеилом Дариушем.

«До завтра. Я рассчитываю на фанатов. Дайте шума!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Напомним, что Оливейра и Бенеил Дариуш подерутся в соглавном бою UFC 289. Победитель боя может стать следующим соперником чемпиона Ислама Махачева.

Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»

Махачев – о реванше с Оливейрой: «Если он победит Дариуша, то должен попросить Уайта дать ему еще один шанс»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Енотов
Думаю Бенил не полезет в обнимашки, но прицельно щелканет в челюху Чарльзу. Оливейре в принципе с такой челюстью только по грепплингу выступать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
у этого временщика еще и фанаты есть, оказывается
или речь о ванях?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий